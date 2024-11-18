Мужчина сломал нос 10-летнему школьнику на детской площадке в Петербурге

Вечером 16 ноября в больницу обратился 10-летний школьник с ушибами на лице и переломом носа. По словам мальчика, он был избит на Павловской улице в Санкт-Петербурге.

По данным полиции, ребенка ударил ногой в лицо нетрезвый 41-летний местный жителя. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В 2013 подозреваемому вменяли побои. Уголовное преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности.