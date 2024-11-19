В Бокситогорском районе до конца рабочей недели пройдут плановые взрывные работы

В Бокситогорском районе до 22 ноября включительно пройдут плановые взрывные работы.

Взрывы будут звучать с 09:00 до 16:00 на известковом карьере «Новый» в Большедворском сельском поселении, а также 21 ноября — на карьере «Западный» в Самойловском сельском поселении.

Местных жителей просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.