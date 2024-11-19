В Выборгском районе перекроют несколько дорог из-за ралли

В Выборгском районе Ленобласти с 21 по 24 ноября состоится финал чемпионата России и кубок губернатора Ленобласти по ралли – «Выборг-24».
В связи с этим проезд по нескольким дорогам будет ограничен:
- от Лесогорского в сторону Прудов – более 5 км;
- от Лесогорского в сторону Зайцево – 20 км;
- подъезд к деревне Карповка – более 8 км;
- после Лосево до Топольков – более 7,5 км;
- от поселка Свободное до Топольков – 14 км;
- подъезд к поселку Проточное – 3,5 км.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута. Ограничения не распространяются на машины, задействованные в проведении ралли, а также на экстренные службы.
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01.11.2024 283