Сильный мокрый снег и порывистый ветер – погода в Ленобласти на 20 ноября

Облачная погода ждет жителей Ленобласти 20 ноября.
Днем в регионе ожидается снег, мокрый снег местами сильный, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха в течение суток -3…+2°С. На дорогах местами гололедица, днем — сложная обстановка.
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17.11.2024 150