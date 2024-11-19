Жители СНТ под Выборгом третьи сутки жалуются на отсутствие электричества

Проблемы с электроэнергией в населенном пункте произошли после урагана.
Ураган, обрушившийся на днях на Выборгский район Ленобласти, повалил деревья и линии электропередач. Особенно досталось жителям СНТ у поселка Яковлева. Местные утверждают, что уже третьи сутки сидят без электричества.
Рядом с пос. Яковлево Выборгского района 6 СНТ третьи сутки без электричества, после урагана. На наши заявки не реагируют. Бригады не работают, — жалуются жители.
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