Жители СНТ под Выборгом третьи сутки жалуются на отсутствие электричества

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Проблемы с электроэнергией в населенном пункте произошли после урагана.

Ураган, обрушившийся на днях на Выборгский район Ленобласти, повалил деревья и линии электропередач. Особенно досталось жителям СНТ у поселка Яковлева. Местные утверждают, что уже третьи сутки сидят без электричества.

Рядом с пос. Яковлево Выборгского района 6 СНТ третьи сутки без электричества, после урагана. На наши заявки не реагируют. Бригады не работают, — жалуются жители.
Жители СНТ под Выборгом третьи сутки жалуются на отсутствие электричества электричество, Ленобласть, Выборгский район
Жители СНТ под Выборгом третьи сутки жалуются на отсутствие электричества электричество, Ленобласть, Выборгский район
Жители СНТ под Выборгом третьи сутки жалуются на отсутствие электричества электричество, Ленобласть, Выборгский район
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Жители СНТ под Выборгом третьи сутки жалуются на отсутствие электричества электричество, Ленобласть, Выборгский район
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19.11.2024 22
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