Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале.

Так, в период с 11 по 17 ноября поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 25 раз. В том числе:

♦ аварийно-спасательным работам при ДТП – 5 раз (спасено 6 человек, погибло 2 человека);

♦ к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 8 раз;

♦ к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 4 раза (спасено 2 человека, погиб 1 человек).

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