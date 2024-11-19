Пресс-секретарь президента РФ объяснил, почему СВО заняло больше времени.

Специальная военная операция на Украине заняла больше времени, поскольку изначально велась против киевского режима. Однако теперь СВО переросло в конфликт с участием НАТО. Об этом в эфире индийского информационного агентства ANI заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного, — считает представитель Кремля.