Перминов отметил повышенный интерес к программе «Время героев»

На второй поток уже поступило свыше 6,5 тысяч заявок.

Более 6500 заявок поступило на второй поток президентской программы «Время героев», направленной на трудоустройство участников специальной военной операции. Как отметил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области», регион уже заявил о своей готовности принять участие в трудоустройстве выпускников программы.

Вовлечение выпускников проекта в управление, насыщение их энергией и устремленностью процессов в различных сферах жизни общества делает первые, но знаковые шаги. Все, кто прошел программу, как было ранее отмечено, включены в кадровые резервы. Интерес к запущенному второму потоку также показывает высокую динамику, его ясную востребованность, — заявил сенатор.

По словам Перминова, программа отражает государственную политику по формированию управленческой элиты из числа участников СВО. Обучение, проводимое ведущими экспертами, призвано расширить компетенции участников и обеспечить их успешную интеграцию в гражданскую жизнь. Уже 12 участников первого потока программы получили назначения на ответственные должности.

Наш регион уже заявил готовность активным образом участвовать в их трудоустройстве. В своем новом служении они, доказавшие высочайшие моральные и гражданские качества, смогут по-новому взглянуть на многие вопросы, привнести востребованные временем и духом справедливости идеи и решения, которые должны будут пойти на пользу интересам Отечества и земляков, — добавил Перминов.