Перминов отметил повышенный интерес к программе «Время героев»

На второй поток уже поступило свыше 6,5 тысяч заявок.
Более 6500 заявок поступило на второй поток президентской программы «Время героев», направленной на трудоустройство участников специальной военной операции. Как отметил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области», регион уже заявил о своей готовности принять участие в трудоустройстве выпускников программы.
По словам Перминова, программа отражает государственную политику по формированию управленческой элиты из числа участников СВО. Обучение, проводимое ведущими экспертами, призвано расширить компетенции участников и обеспечить их успешную интеграцию в гражданскую жизнь. Уже 12 участников первого потока программы получили назначения на ответственные должности.