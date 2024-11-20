Каратистка из Выборга стала чемпионкой мира

Воспитанница спортивной школы «Фаворит» в Выборге Вера Жумаева завоевала «золото» на чемпионате мира по всестилевому каратэ, который сейчас проходит в Орловской области.

Она выступала в весовой категории до 72 килограммов и одолела в финальном бою соперницу из Башкирии. Жумаева представляет на соревнованиях сборную России.

Всего в чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ принимают участие более 3 тысяч спортсменов из 25 стран мира.