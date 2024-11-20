Житель Бокситогорска погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб житель Бокситогорского района Ленобласти Виталий Фомин.
Он погиб 15 ноября, ему было 50 лет.
Прощание Виталием Фоминым состоится сегодня, 20 ноября, в прощальном зале морга. Похоронят его на гражданском кладбище в Бокситогорске.
Виталий Фомин родился в городе Бокситогорске, окончил местную школу №3 и ПТУ по специальности сварщик. В 1992 году был призван в армию и служил в Москве до 1994 года. После армии работал сварщиком в Петербурге. Осенью 2022 года решил участвовать в спецоперации и в декабре 2022 года подписал контракт.
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