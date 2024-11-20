Троих увезли в больницу после столкновения иномарки и трактора в Тихвинском районе

ДТП произошло 19 ноября около 10:30 на 458-м километре трассы А-114 «Новая Ладога-Вологда» в Тихвинском районе.
По предварительным данным, столкнулись ехавшие в попутном направлении легковой автомобиль марки Mitsubishi и трактор Deutz-Fahr с прицепом. Госпитализированы трое человек.
На место выезжала дежурная смена 61-й пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС отключали аккумуляторы машин.
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