Троих увезли в больницу после столкновения иномарки и трактора в Тихвинском районе

ДТП произошло 19 ноября около 10:30 на 458-м километре трассы А-114 «Новая Ладога-Вологда» в Тихвинском районе.

По предварительным данным, столкнулись ехавшие в попутном направлении легковой автомобиль марки Mitsubishi и трактор Deutz-Fahr с прицепом. Госпитализированы трое человек.

На место выезжала дежурная смена 61-й пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС отключали аккумуляторы машин.