Жители Тихвина простились с погибшим на СВО земляком

Жители Тихвинского района Ленобласти 20 ноября проводили в последний путь земляка Алексея Бойцова, погибшего в ходе спецоперации.
Рядовой погиб 29 октября 2024 года. Ему было 45 лет.
Алексей Бойцов родился в Тихвине, окончил местную школу №4. После срочной службы в армии работал на предприятиях Тихвина и Петербурга. В мае 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО.
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