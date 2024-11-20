Жители Тихвина простились с погибшим на СВО земляком

Жители Тихвинского района Ленобласти 20 ноября проводили в последний путь земляка Алексея Бойцова, погибшего в ходе спецоперации.

Рядовой погиб 29 октября 2024 года. Ему было 45 лет.

Алексей Бойцов родился в Тихвине, окончил местную школу №4. После срочной службы в армии работал на предприятиях Тихвина и Петербурга. В мае 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО.