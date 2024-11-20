Виновник аварии с двумя погибшими отправится в колонию почти на 10 лет

Трагедия произошла в конце октября прошлого года. Мужчина сел за руль в состоянии опьянения.

Ленинградский областной суд вынес приговор по делу о трагическом ДТП в Ломоносовском районе, в результате которого погибли два человека. Водитель, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии, приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, осенью прошлого года обвиняемый после употребления алкоголя сел за руль автомобиля вместе с двумя пассажирами. Во время движения мужчина пустил машину в занос и допустил столкновение с деревом и металлическим забором.

В результате аварии оба пассажира погибли на месте. Подсудимый полностью признал свою вину.