Суд отправил под арест похитителя подростка из Ленобласти

Все трое мужчин, похитивших и силой вымогавших у несовершеннолетнего деньги, задержаны.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест Дмитрия Барбарова, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По версии следствия, Барбаров, вместе с ранее задержанными подельниками, похитил 15-летнего подростка с целью вымогательства у него 30 тысяч рублей и избил. Юношу удалось сбежать, воспользовавшись моментом, когда его отпустили позвонить матери.

Барбаров заключён под стражу до 17 января 2025 года. Ранее суд также арестовал Юрия Ускова, ещё одного фигуранта дела. Следствие продолжается.