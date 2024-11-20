Приставы нашли на золотых приисках должника по алиментам из Ленобласти

Поделиться
Приставы
Фото: Baltphoto.ru

По решению суда житель Кингисеппского района был обязан платить алименты на содержание 14-летней дочери. Мужчина официально не работал, не выходил на связь и скрывался от приставов. Его долг по алиментам превысил 1,2 миллиона рублей.

Установить местонахождение должника не удалось. Тогда судебные приставы объявили мужчину в розыск. Ответ пришел из Магаданской области, где должник проходил медкомиссию и трудоустроился в городскую организацию.

Ленинградские приставы направили розыскное задание коллегам из Магаданской области. Они выяснили, что должник работает вахтовым методом и в ближайшее время должен приехать в Магадан.

Когда мужчина вернулся с вахты, судебные приставы его опросили. Они также направили постановление о взыскании алиментов по месту работы должника. Ребенок начал получать от положенные выплаты.

Вам будет интересно
Приставы нашли на золотых приисках должника по алиментам из Ленобласти приставы, Ленинградская область, Кингисеппский район
Подросток напал на прохожего с ножом во Всеволожске
Во Всеволожске 19 ноября задержали нетрезвого 17-летнего молодого человека, который стал участникам вооруженного уличного конфликта. Злоумышленник поссорился с 42-летним прохожим на...
20.11.2024 44
Автор