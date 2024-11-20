Приставы нашли на золотых приисках должника по алиментам из Ленобласти

По решению суда житель Кингисеппского района был обязан платить алименты на содержание 14-летней дочери. Мужчина официально не работал, не выходил на связь и скрывался от приставов. Его долг по алиментам превысил 1,2 миллиона рублей.

Установить местонахождение должника не удалось. Тогда судебные приставы объявили мужчину в розыск. Ответ пришел из Магаданской области, где должник проходил медкомиссию и трудоустроился в городскую организацию.

Ленинградские приставы направили розыскное задание коллегам из Магаданской области. Они выяснили, что должник работает вахтовым методом и в ближайшее время должен приехать в Магадан.

Когда мужчина вернулся с вахты, судебные приставы его опросили. Они также направили постановление о взыскании алиментов по месту работы должника. Ребенок начал получать от положенные выплаты.