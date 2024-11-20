ВЦИОМ: 8 из 10 россиян чувствуют себя счастливыми

79% опрошенных заявили, что ощущают себя в той или иной степени счастливыми.

По данным ВЦИОМ, уровень субъективного счастья среди россиян снизился до минимального значения за последние два года. Хоть 79% респондентов и заявили о чувстве счастья в той или иной степени, лишь 31% назвали себя определённо счастливыми. Это на 6 процентных пунктов ниже показателя октября 2023 года.

Традиционное снижение уровня счастья с наступлением холодов в этом году оказалось более значительным, чем обычно. Показатель абсолютного счастья в октябре 2023 года был выше (37%), как и в 2022 году (35%). Последний раз столь низкий показатель (31%) наблюдался в ноябре 2021 года.

Опрос также показал, что почти половина россиян (47%) отмечают примерно равное количество счастливых и несчастливых людей в своем окружении. Доля тех, кто видит больше несчастливых людей, немного снизилась (11% против 14% в октябре 2023 года), в то время как доля тех, кто видит больше счастливых, незначительно выросла (37% против 36% в октябре 2023 года).