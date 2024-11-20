Житель Кудрово оштрафован за взятку полицейскому

Суд вынес приговор 34-летнему предпринимателю из Кудрово Всеволожского района Артему Н. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу и оштрафовали.

Сотрудники Артема Н. являлись иностранными гражданами и работали на территории России без разрешения. Мужчина передал сотруднику полиции 20 тысяч рублей за непривлечение иностранцев к административной ответственности.

В отношении предпринимателя было заведено уголовное дело о даче взятки. Суд признал его виновным и назначил штраф в 300 тысяч рублей. Взятку в размере 20 тысяч рублей конфисковали в доход государства.