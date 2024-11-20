Житель Кудрово оштрафован за взятку полицейскому

Поделиться
Взятка
Фото: Baltphoto.ru

Суд вынес приговор 34-летнему предпринимателю из Кудрово Всеволожского района Артему Н. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу и оштрафовали.

Сотрудники Артема Н. являлись иностранными гражданами и работали на территории России без разрешения. Мужчина передал сотруднику полиции 20 тысяч рублей за непривлечение иностранцев к административной ответственности.

В отношении предпринимателя было заведено уголовное дело о даче взятки. Суд признал его виновным и назначил штраф в 300 тысяч рублей. Взятку в размере 20 тысяч рублей конфисковали в доход государства.

Вам будет интересно
Житель Кудрово оштрафован за взятку полицейскому Ленинградская область, Кудрово, Всеволожский район
Приставы нашли на золотых приисках должника по алиментам из Ленобласти
По решению суда житель Кингисеппского района был обязан платить алименты на содержание 14-летней дочери. Мужчина официально не работал, не выходил...
20.11.2024 16
Автор