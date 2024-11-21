Под Волховом из реки достали автомобиль

Вечером 20 ноября очевидцы сообщили в экстренные службы, что обнаружили в реке Сиглинка в Волховском районе перевернутый автомобиль.
Прибывшие на место спасатели оказали помощь в эвакуации транспорт из воды и передали его сотрудникам полиции. Салон автомобиля оказался пуст, в воде людей также не обнаружено. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
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