В Петербурге мужчина напал на судью в зале заседания

Слушание в Приморском районном суде Петербурга закончилось потасовкой.

Как рассказали в пресс-службе судов Петербурга, жилищно-строительный кооператив подал иск на мужчину из-за незаконной перепланировки, но суд встал на сторону ответчика и истцу отказал. После этого петербуржец потребовал взыскать судебные расходы в размере 500 тысяч рублей, но судья удовлетворил только 200 тысяч рублей.

Мужчине не понравилось решение суда, и он попытался напасть на судью, но его вывели из зала судебные приставы. В пресс-службе подчеркнули, что драки не было.