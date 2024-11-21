У должника по алиментам арестовали джип и прицеп в Кировском районе

Суд обязал отца троих детей из Кировского района выплачивать алименты в пользу несовершеннолетних – по 20 тысяч на каждого ребенка ежемесячно. Однако он уклонялся от своих родительских обязанностей.

Мужчина официально не работал и не имел счетов в банках. В итоге у него накопился долг перед детьми, превышающий 600 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что должник владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado и прицепом. Иномарку поместили на специализированную стоянку.

Узнав об аресте, мужчина поспешил погасить долг по алиментам. Он перечислил всю сумму на счет бывшей супруги. После этого жителю Кировского района вернули автомобиль и прицеп.