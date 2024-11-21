Названы 3 популярных продукта, которые только кажутся полезными

По словам ученых, яйца, курица и мед не такие полезные продукты, как может показаться.

Исследование ученых из Университета штата Огайо показало, что продукты, традиционно считающиеся полезными, содержат значительное количество скрытого сахара и жиров.

К продуктам, содержащим много скрытых жиров, эксперты отнесли сыр, яйца и курицу. В список также вошли орехи и семена, пишет журнал Nutrients.

Что касается добавленного сахара, то половина его суточного потребления участниками исследования приходилась на безалкогольные напитки, чай, фруктовые соки, пирожные и мед. Значительный вклад также внесли энергетические напитки и сладкие хлопья.