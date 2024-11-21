На берегу озера Врево благоустроили пляж

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В поселке Володарское Лужского района благоустроили общественную территорию по программе «Формирование комфортной городской среды».  

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Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев

На пляже обустроили дорожки, установили малые архитектурные формы, беседки и лежаки для отдыха. Для безопасных вечерних прогулок оборудовали освещение и видеонаблюдение. Также территорию озеленили.

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