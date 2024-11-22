В Ленобласти появится «новый» университет

ГИЭФПТ, часть которого открылась после капительного ремонта в Гатчине в конце октября 2024 году, решено переименовать в Гатчинский государственный университет

«Вуз здорово изменился за три года. Заметил свежий ремонт в коридорах и аудиториях, интерес в глазах у студентов, современное оборудование и специальности подготовки. Спасибо ректору Александру Туфанову и его команде за эти перемены. Кстати, приняли решение о смене названия вуза. Начинаем историю Гатчинского государственного университета», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ремонт в Школе дизайна ГИЭФПТ выполнен за счет федеральной и региональной субсидий общим объемом более 100 млн рублей. В основном тут обучают швей, операторов швейного оборудования, дизайнеров костюма и интерьера, визажистов и парикмахеров. Уже сейчас ребята представили Александру Дрозденко несколько коллекций модной одежды. Среди них коллекция «Я люблю Эрмитаж», созданную в коллаборации с Государственным Эрмитажем и ключевым партнёром – фирмой «Леди Шарм». Особый интерес губернатора вызвала новая коллекция «Мой Герб», на создание которого студентов ГИЭФПТ вдохновила геральдическая символика и богатая история 47 региона.

В 2024 году на первый курс в Школу дизайна поступило 275 человек.

АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» — это сейчас ведущее высшее учебное заведение Ленинградской области. По более чем 45 программам здесь обучается более чем 4600 студентов.