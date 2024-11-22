Рабочий погиб на строительной площадке во Всеволожском районе

На строительной площадке жилого комплекса в Новосаратовке Всеволожского района сорвался с высоты 14-го этажа и погиб 20-летний гражданин Узбекистана.

Около 14:00 рабочий упал в вентиляционное отверстие строящегося 17-этажного дома. Медики скорой помощи лишь констатировали смерть молодого человека и вызвали полицейских, которые изъяли строительную документацию.

Известно, что погибший не состоял на миграционном учете. Он являлся разнорабочим в строительной компании.