Рабочий погиб на строительной площадке во Всеволожском районе

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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

На строительной площадке жилого комплекса в Новосаратовке Всеволожского района сорвался с высоты 14-го этажа и погиб 20-летний гражданин Узбекистана.

Около 14:00 рабочий упал в вентиляционное отверстие строящегося 17-этажного дома. Медики скорой помощи лишь констатировали смерть молодого человека и вызвали полицейских, которые изъяли строительную документацию.

Известно, что погибший не состоял на миграционном учете. Он являлся разнорабочим в строительной компании.

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05.10.2022 5165
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