Рабочий погиб на строительной площадке во Всеволожском районе

На строительной площадке жилого комплекса в Новосаратовке Всеволожского района сорвался с высоты 14-го этажа и погиб 20-летний гражданин Узбекистана.
Около 14:00 рабочий упал в вентиляционное отверстие строящегося 17-этажного дома. Медики скорой помощи лишь констатировали смерть молодого человека и вызвали полицейских, которые изъяли строительную документацию.
Известно, что погибший не состоял на миграционном учете. Он являлся разнорабочим в строительной компании.
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