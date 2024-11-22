Атмосферный фронт принесет ветер, снежные осадки и гололед в Петербург

В Санкт-Петербурге ожидается атмосферный фронт. Он принесет ко второй половине 22 ноября облачность, усиление ветра и небольшие осадки в виде снега.

Температура ожидается 0…+2 °C. На дороге местами образуется гололед, который сохраниться и в субботу.

«Ветер южный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы», – сообщил синоптик Михаил Леус