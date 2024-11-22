Дрозденко: в обращении президента чувствуется решимость, выдержка и гуманность

Губернатор Ленобласти прокомментировал вчерашнее выступление главы государства после ударов западным дальнобойным оружием по территории России.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину. В обращении, озвученном российским лидером накануне, 21 ноября, прослеживается решимость, выдержка и в то же время гуманность, заявил глава 47-го региона.

В обращении президента России Владимира Путина — решимость, выдержка и гуманность — в ответ на новые бездумные провокации заокеанских «вершителей судеб», — заявил глава региона.

Напомним, накануне вечером президент России выступил с обращением, в котором рассказал о событиях, происходящих в зоне СВО. Путин заявил, что ВС РФ впервые применили новейшие ракеты «Орешник», целью которых стал военно-промышленный объект в Днепропетровске.