Лукашенко пригрозил полным отключением интернета в Беларуси в случае повторения событий 2020-го года

Президент республики заявил, что во время беспорядков интернет действительно был отключен.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае повторения событий 2020-го года интернет в республике будет отключен.
Если это повторится, отключим вообще. <…> это [отключение интернета] практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать, что важнее, — цитирует белорусского лидера БелТА.
Вам будет интересно
Президент Белоруссии заявил, что «для кого-то» это несет новые риски. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что изменения в ядерной доктрине России...
08.10.2024 379