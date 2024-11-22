Лукашенко пригрозил полным отключением интернета в Беларуси в случае повторения событий 2020-го года

Президент республики заявил, что во время беспорядков интернет действительно был отключен.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае повторения событий 2020-го года интернет в республике будет отключен.

Если это повторится, отключим вообще. <…> это [отключение интернета] практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать, что важнее, — цитирует белорусского лидера БелТА.