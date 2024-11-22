Британец заявил, что действия властей его государства не выражают позицию общества.

Блогер из Великобритании Alex Barnicoat обратился к президенту РФ Владимиру Путину после его вчерашнего выступления о применении нового российского оружия.

Дорогой Путин, британский народ не хочет войны с вами. Наше правительство не представляет позицию подавляющего большинства народа — людей, которые просто хотят жить мирной жизнью. С уважением, простой народ Соединённого Королевства, — цитирует блогера RT.