Лондон выразил готовность вступить в конфликт с Россией, если этого попросят союзники

Об этом заявил замначальника штаба обороны Соединенного Королевства.

Заместитель начальника штаба обороны Великобритании, генерал-лейтенант Роб Магован, заявил, что британская армия готова вступить в вооруженный конфликт с Россией для защиты стран-союзников в Восточной Европе, если поступит соответствующий запрос. По его словам, войска могут быть задействованы уже «сегодня вечером», пишет Politico.

Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я не думаю, что кто-либо в этом зале должен питать какие-либо иллюзии относительно того, что если бы русские вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою, — заявил он.