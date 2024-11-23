Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 23 ноября

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 410 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 120 мм самоходную артиллерийскую установку «Нона», 105 мм гаубицу «Melara» Mod 56 итальянского производства и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й, 56-й механизированных, 56-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Орехово-Василевка, Северск, Краматорск и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника.

ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 100-й, 132-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Шевченко, Дружба, Яблоновка и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделениями группировки войск «Восток» улучшено тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 118-й, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Разлив, Октябрь и Новый Комар Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, три танка, два из них «Leopard» производства ФРГ, шесть автомобилей, 122 мм реактивная система залпового огня «Град», 155 мм гаубица М198 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 103-й, 118-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области и Казацкое Херсонской области.

Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, четыре автомобиля, станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36559 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19491 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18405 орудий полевой артиллерии и минометов, 28661 единица специальной военной автомобильной техники.