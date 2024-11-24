Новая неделя встретит Ленобласть мокрым снегом и ураганным ветром

При этом днем в регионе установится плюсовая температура.

В Ленинградской области 25 ноября ожидается облачная погода. Ночью на западе региона пройдет небольшой, а местами умеренный мокрый снег с дождем. Также осадки прогнозируются днем в виде дождя. На востоке пройдет снег.

Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, утром, днем местами порывы 15-20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 гр., местами до -7 гр., днем 0…+5 гр, — передает МЧС.