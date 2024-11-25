Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 26 ноября

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Во вторник, 26 ноября, движение по трассе «Кола» перекроют на два часа.

свирь
Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 26 ноября с 13:00 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода по реке состав судов.

Переправу должны были развести сегодня, 25 ноября, но суды не успевают подойти к мосту из-за погоды.

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