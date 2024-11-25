Небольшой дождь и до +6°C – погода в Ленобласти на 26 ноября

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 26 ноября.
Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью и утром местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1…+4°C, днем +1…+6°C. Ночью на дорогах местами гололедица.
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17.11.2024 282