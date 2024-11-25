В Русско-Высоцком авария на коммунальных сетях

Жители села жалуются на отсутствие воды в домах.

Жители села Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленобласти столкнулись с ограничением подачи холодной воды 25 ноября.

По имеющейся информации, около 12:45 произошла авария на водопроводных сетях возле местного Дома культуры. Без воды остались дома с 1 по 13. Леноблводоканал сообщает о необходимости замены поврежденной чугунной трубы.

Местные жители активно обсуждают ситуацию в социальных сетях, указывая на то, что это уже третья авария на водопроводе за последние 10 дней.