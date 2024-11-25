Трамп намерен избавить армию США от трансгендеров*

Будущий президент США собирается уволить 15 тысяч военнослужащих, относящихся к ЛГБТ*-движению.
Дональд Трамп планирует уволить всех трансгендерных военнослужащих из армии США. Ожидается, что уже в первый день своего президентского срока он подпишет указ, который затронет около 15 000 человек. Кроме того, документ, по всей видимости, введет запрет на дальнейший набор трансгендерных граждан в вооруженные силы.
Как пишет The Times, Трамп оказался ярым критиком представителей ЛГБТ в вооруженных силах и считает, что главный приоритет армии — боевая готовность, а не многообразие, равенство и инклюзивность.
Вам будет интересно
В Киеве разработали предложения для избранного президента США Дональда Трампа, которые бы побудили его администрацию к сотрудничеству. Об этом Financial...
14.11.2024 297
* Движение ЛГБТ запрещено в РФ.