Лобовая авария унесла жизнь человека в Лодейнопольском районе

Трагедия произошла на 8-м километре трассы «А-215».
В Лодейнопольском районе Ленобласти 25 ноября произошло смертельное ДТП. На 8-м километре трассы «А-215» столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
По имеющейся информации, водитель легкового транспорта погиб на месте. Его пассажир госпитализирован в Лодейнопольскую городскую больницу.
Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.
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25.11.2024 66