Лобовая авария унесла жизнь человека в Лодейнопольском районе

Трагедия произошла на 8-м километре трассы «А-215».

В Лодейнопольском районе Ленобласти 25 ноября произошло смертельное ДТП. На 8-м километре трассы «А-215» столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По имеющейся информации, водитель легкового транспорта погиб на месте. Его пассажир госпитализирован в Лодейнопольскую городскую больницу.

Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.