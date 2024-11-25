В Ленобласти и Петербурге месяц ищут бесследно пропавшего мужчину

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Мужчина ушел из дома и не вернулся.

В Ленинградской области и Петербурге месяц ищут мужчину, пропавшего еще в конце октября.

О судьбе Алексея Малярова ничего неизвестно с 25 октября. Тогда мужчина ушел из дома и не вернулся.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщать по контактам, указанным ниже, или в полицию.

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Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
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25.11.2024 13
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