В Ленобласти и Петербурге месяц ищут бесследно пропавшего мужчину

Мужчина ушел из дома и не вернулся.

В Ленинградской области и Петербурге месяц ищут мужчину, пропавшего еще в конце октября.

О судьбе Алексея Малярова ничего неизвестно с 25 октября. Тогда мужчина ушел из дома и не вернулся.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщать по контактам, указанным ниже, или в полицию.