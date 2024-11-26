Дефицит водителей автобусов в Петербурге длится уже два года

Участники рынка пассажироперевозок Санкт-Петербурга рассказали, что проблема дефицита водителей длится уже два года и никак не решается. Об этом сообщает «АБН24».

Нехватка работников связана с недостаточным количеством образовательных учреждений, которые занимаются подготовкой водителей общественного транспорта.

При этом решить проблему с помощью привлечения кадров из других российских регионов невозможно, поскольку там также не хватает работников.