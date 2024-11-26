Мертвую женщину нашли во Всеволожском районе. Задержан ее судимый супруг

Около полуночи 24 ноября бригада СМП прибыла в квартиру дома на Голландской улице в Янино Всеволожского района и констатировала смерть местной жительницы. Хозяин квартиры начал оказывать сопротивление медикам.

Врачи вызвали полицию. В квартире правоохранители нашли тело 38-летней женщины с ссадиной головы и повреждением уха. На месте происшествия полицейские задержали 36-летнего мужа умершей.

Задержанный был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. Заведено уголовное дело. С места происшествия изъяли штопор и мобильный телефон.