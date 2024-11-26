Визовый центр Италии в Петербурге сократил срок подачи документов на визу

В Санкт-Петербурге визовый центр Италии теперь будет принимать заявки на визу по новому графику, сообщает «АБН24».
Срок подачи сократился до двух недель. Заявление необходимо подавать не раньше шести месяцев до поездки и не позже 15 календарных дней. Дата начала путешествия – это день отъезда из места подачи документов на получение визы.
Петербуржцы, которые решат подать заявку с датой начала поездки менее чем через 15 дней, получат отказ.
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26.11.2024 53