Визовый центр Италии в Петербурге сократил срок подачи документов на визу

В Санкт-Петербурге визовый центр Италии теперь будет принимать заявки на визу по новому графику, сообщает «АБН24».

Срок подачи сократился до двух недель. Заявление необходимо подавать не раньше шести месяцев до поездки и не позже 15 календарных дней. Дата начала путешествия – это день отъезда из места подачи документов на получение визы.

Петербуржцы, которые решат подать заявку с датой начала поездки менее чем через 15 дней, получат отказ.