Десятки иностранцев поставлены на воинский учет после рейда на стройплощадках Ленобласти

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге прошел рейд по выявлению иностранцев, ставших гражданами России и получивших российские паспорта, но не вставших на воинский учет.
Проверено более 300 иностранных и натурализованных граждан. В отношении 40 человек организовали работу по постановке на воинский учет и уточнению данных, а также вручили повестки в военные комиссариаты. Выявлено 22 человека с административными правонарушениями.
В рейде участвовали сотрудники СОБР, ОМОН «Бастион» и ОМОН «Балтика» ГУ Росгвардии вместе со следователями военного следственного управления СК России, представителями военной полиции, военного комиссариата и миграционной службы полиции.
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