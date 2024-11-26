Строители-иностранцы отправили друг друга в больницу в Гатчинском районе

В бытовке на участке в садоводстве Тайберри Гатчинского района 24 ноября около 21:00 после совместного распития спиртного произошла драка между двумя гражданами Узбекистана.

В ходе конфликта 58-летний иностранец порезал ножом лицо 42-летнего соотечественника. А младший ударил оппонента неустановленным предметом в область спины. Хозяин участка, нанявший иностранных специалистов для обшивки фасада дома, вызвал полицию.

У 58-летнего иностранца, въехавшего в Россию в октябре 2024 года с целью работы и состоящего на миграционном учете, диагностировали множественные проникающие ранения спины и перелом левой лопатки.

У 42-летнего гражданина Узбекистана, прибывшего в Россию в октябре 2024 года с частным визитом, раны плеча, щеки и локтя. Решается вопрос об уголовном деле.