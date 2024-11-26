Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, автомобиль и 122-мм гаубица Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области. Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 485 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 56 вне зоны проведения СВО.

За истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов коптерного типа населенного пункта Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. В результате провокации никто не пострадал, незначительные повреждения получило одно административное здание. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку.