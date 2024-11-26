Губернатор 47 региона Александр Дрозденко выступил на 33-й партийной конференции Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня, 26 ноября, в Культурно-досуговом центре «Южный» города Всеволожск стартовала XXXIII Конференция ЛОРОП «Единая Россия», где выступил секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Повышение качества жизни ленинградцев и помощь фронту – главные приоритеты Партии в новом электоральном цикле. По итогам муниципальной кампании ответственность очень высокая. Каждая инициатива и каждое решение должны быть следствием открытого и честного диалога с жителями и улучшать жизнь ленинградцев, — подчеркнул Александр Дрозденко.

Как отметил в своем выступлении глава 47 региона, особое внимание будет уделено поддержке участников СВО, их семей, подшефных и новых территорий. Гуманитарные проекты партии будут развиваться.

В ходе конференции будут рассмотрены вопросы исполнения партийных проектов, инициированных Президентом, проведен анализ полученных результатов и обсужден план дальнейших действий.