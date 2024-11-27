На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 27 ноября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 16, 17, 45 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, замена БО;
- км 48, 103 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
- км 40+162 (Ладожский мост) ограничение скорости движения в сторону СПб с 10:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 0-34 ограничение скорости движения в направлении на Большая Ижора, с 08:00 до 17:00, замена секций барьерных ограждений;
- км 0+450 ограничение скорости движения в направлении на Большая Ижора, с 08:00 до 17:00, установка дорожного знака;
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных
А-114 «Вологда»:
- км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-23 «Псков»:
- км 40-41 ограничение скорости движения в направлении на СПБ, правая полоса закрыта, средняя и левая ограничение до 50 км/ч., с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
- км 111-112 ограничение скорости движения в направлении на Псков, правая полоса, с 09:00 до 13:00, замена секций барьерных ограждений;
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, замена экрана от ослепления.
А-181 «Скандинавия»:
- км 51-63 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия;
А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП Светогорск:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и автобусных остановок от снега.
А-121 «Сортавала»:
- км 1-2 ограничение скорости движения в оба направления до 20:00 02 декабря 2024 года, монтаж шумозащитных экранов (работы ведутся круглосуточно);
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена знаков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 6+919, км 9+307, км 9+343, км 34+058 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, поверка камер;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д.
- км 55+850 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена СБО;
- км 2-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп ДНаТ.