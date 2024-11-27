В России стартовал конкурс поддержки гражданских инициатив

«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив. Победители получат поддержку партии при реализации проектов.

Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путем голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

Авторы лучших проектов получат на их реализацию до 3 млн рублей, наставников для сопровождения инициатив из числа депутатов и сторонников, а также информационную поддержку.

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Подать заявку можно на сайте. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.