В России стартовал конкурс поддержки гражданских инициатив

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«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив. Победители получат поддержку партии при реализации проектов.

Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путем голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

Авторы лучших проектов получат на их реализацию до 3 млн рублей, наставников для сопровождения инициатив из числа депутатов и сторонников, а также информационную поддержку.

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25.11.2024 176

Подать заявку можно на сайте. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

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