Собака Белка четвертый день ждет провалившегося под лед хозяина

В Башкирии собака по кличке Белка уже четвертый день ждет хозяина, который провалился под лед и утонул.

24 ноября мужчина на велосипеде решил сократить дорогу до дома и поехал через реку Уфа, где лед был толщиной около двух сантиметров. Велосипедист провалился под лед и утонул.

Фото: Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС

Тело нашли только на четвертый день поисков на глубине более семи метров. Все это время на льду хозяина ждала собака по кличке Белка. Спасатели возвращали ее на берег, но она выбегала на лед. Родственники погибшего пытались увести Белку, но собака возвращалась к реке.

В Госкомитете республики по ЧС сообщили, что Белку заберет к себе племянник погибшего.