Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял до 450 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119 производства США.

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Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили более 400 военнослужащих, два автомобиля и два 105 мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка в ДНР. Противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 145 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, три автомобиля и 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Средствами противовоздушной обороны сбиты 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар. Все беспилотные летательные аппараты сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате провокации пострадавших и повреждений нет.

Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме.