В российские магазины вернулась старая схема обмана на кассах

Россиянам настоятельно рекомендуют не соглашаться на предложение неизвестных оплатить покупки в обмен на наличные деньги.

Маркетолог Анастасия Бастрыкина в беседе с «Прайм» предупредила россиян о возвращении старой мошеннической схемы у касс магазинов.

Суть махинации заключается в том, что аферисты, выдающие себя за добропорядочных граждан, предлагают покупателям оплатить их покупки картой в обмен на наличные. Причина при этом простая: незнакомцу якобы нужны бумажные купюры, а банкомата рядом нет.

Как объясняет Бастрыкина, карты, которыми незнакомец пытается оплатить покупку, зачастую являются краденными. Покупатель, согласившийся на сделку, рискует стать участником аферы.