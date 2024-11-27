В Петербурге отложили перезапуск бывшего завода Toyota

В планах было запустить предприятие в этом году.
Запуск бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге в 2024 году не состоится. Об этом ТАСС заявил замглавы комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.
До нового года остается месяц. С большой долей вероятности завод в этом году не запустят, — заявил Яковлев.
Завод, расположенный в Шушарах, простаивает с марта 2022 года. До приостановки деятельности он функционировал 15 лет.
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21.11.2024 196